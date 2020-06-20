«Авангард» — Эрату: мы помним эти передачи, голы и работу на пятаке, Мартин!

Пресс-служба омского «Авангарда» разместила в «Твиттере» видеоролик, посвящённый бывшему нападающему команды Мартину Эрату. 38-летний чешский форвард принял решение завершить игровую карьеру.

«Экс-«ястреб» Мартин Эрат объявил о завершении игровой карьеры, мы желаем ему удачи и успехов в сфере, которую он выберет в дальнейшем. Мы помним эти передачи, голы и работу на пятаке, Мартин!» — говорится в сообщении «Авангарда».

Видео можно посмотреть также в «твиттере» «Авангарда».

Большую часть игровой карьеры Эрат отыграл в НХЛ, выступая за «Нэшвилл Предаторз», «Вашингтон Кэпиталз» и «Аризону Койотс». Позже игрок перебрался в Континентальную хоккейную лигу, где провёл сезон за «Авангард». В 40 матчах нападающий записал в свой актив 24 (5+19) очка при показателе полезности «+10» и 10 минутах штрафного времени.