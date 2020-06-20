«Вашингтон» показал, как команда готовится к возобновлению сезона

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» показал, как хоккеисты проводят очередную тренировку после длительного перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Напомним, хоккеистам разрешено тренироваться только малыми группами, перед началом занятий каждого игрока проверяют врачи.

Посмотреть видео можно в аккаунте «Вашингтона» в «Твиттере».

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».