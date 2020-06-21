Вице-президент «Амура»: Якупов находится в расцвете сил, лучшие сезоны у него впереди

Первый вице-президент «Амура» Александр Филиппенко прокомментировал переход в команду форварда Наиля Якупова. Российский форвард пополнил состав «тигров» в результате обмена с «Витязем».
«Мы высоко оцениваем возможности Наиля, он находится в расцвете сил, лучшие сезоны у него впереди. Не каждый талантливый хоккеист России был выбран под первым номером драфта, это один из показателей его потенциала.
Поэтому не нужно удивляться, что ряд клубов КХЛ проявляет интерес к Якупову и выходит на переговоры. В качестве возможной компенсации речь идёт как об игроках, вокруг которых можно строить будущее команды, так и о финансовых факторах.
Может ли Якупов остаться в «Амуре»? Рынок покажет. Мы рассматриваем все варианты, чтобы реализовать максимально выгодный сценарий для клуба, для его будущего. Наши тренеры в прессе уже заявили о том, что, например, с братьями Зогорна Наиль может составить ведущее звено. В прошлом сезоне в связке с Томашем и Гинеком Зогорна наигрывали и Данила Файзулина, и Дениса Голубева, и Никиту Язькова. Теперь у тренеров может появиться ещё один сильный вариант ударной тройки», — приводит слова Филиппенко Russia-Hockey.ru.
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