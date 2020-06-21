Супруга Овечкина поздравила мужа с днём отца

Анастасия Шубская, супруга российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, опубликовала новую запись в своём «Инстаграме». Она поздравила мужа с Днём отца. Этот праздник во многих странах отмечается 21 июня. Также Шубская поздравила своего папу.
«В День отца я очень хочу поздравить двух любимых мужчин: своего папу и Сашу — лучшего отца наших детей, о котором только можно мечтать. Именно сегодня делюсь с вами этим трогательным фото Саши с Серёжей», — написала Шубская, опубликовав фото Овечкина с сыном.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» жены Овечкина.
В минувшем регулярном чемпионате НХЛ капитан «Вашингтона» стал третьим в истории лиги игроком — лидером по голам за сезон в возрасте 34 и более лет.
До него это удавалось сделать Биллу Куку (сезон-1932/1933, 37 лет, 28 голов в 48 матчах) и Горди Хоу (сезон-1962/1963, 35 лет, 38 голов в 70 матчах). Для россиянина этот «Морис Ришар Трофи» стал девятым в карьере. Тем самым Овечкин упрочил лидерство по сезонам, в которых выигрывал снайперскую гонку. На втором месте — Бобби Халл (7 сезонов).
На момент досрочной остановки регулярного чемпионата в послужном списке Овечкина было 48 забитых голов. Он разделит награду с форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком, на счету которого также 48 шайб.
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