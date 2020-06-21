Вайсфельд: Якупов добровольно на урезание зарплаты не пойдёт, если останется в «Амуре»

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд поделился мнением о переходе форварда Наиля Якупова в «Амур». В мае СКА обменял игрока в «Витязь», но затем стало известно, что нападающий продолжит карьеру в «Амуре». «Витязь» обменял его на денежную компенсацию.

«Если «Амур» найдёт деньги и будет платить Якупову зарплату по действующему контракту, то Наиль, конечно, останется в Хабаровске. Потому что таких денег ему, скорее всего, больше никто не даст. Сам он добровольно на урезание зарплаты не пойдёт, если останется на Дальнем Востоке. А вот если перейдёт в другой клуб, например, «Спартак», то тут возможны варианты. Потому что Якупов в интервью заявлял, что готов пойти на снижение контракта. Вопрос в том, где он будет за эти деньги играть.

Зачем «Амуру» это нужно? Ну мы же не знаем условия сделки. Может, Якупова отдали в Хабаровск и денег на его зарплату дали. Тут ведь главная суть в том, что СКА выводил дорогостоящего игрока из-под «потолка», как это было ранее с Плотниковым, Карповым, Каблуковым… Если бы были деньги под «потолком», чем плох Якупов? Наверное, пригодился бы! Видимо, изначально рассчитывали, что нападающий пойдёт на снижение контракта в «Витязе», но что-то там не срослось», — цитирует Вайсфельда «Матч ТВ».