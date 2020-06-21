В США редкую карточку Коннора Макдэвида продали за $ 135 тыс.

В США на аукционе продали редкую карточку форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида. Лот был приобретён за $ 135 811, сообщает ESPN.

Ранее карточка принадлежала бывшему плотнику из Сан-Диего. Владелец получит с продажи $ 108 тыс. Остальная сумма полагается аукционной площадке. Карточка поступила в продажу 17 мая, тогда её цена составляла $ 2,5 тыс. В дальнейшем цена быстро росла.

Бывший владелец карточки рассказал, что начал собирать их лишь недавно, когда вышел на пенсию. Она досталась ему, когда он участвовал в лотерее. За участие в лотерее он заплатил $ 150. По словам бывшего плотника, в общей сложности он на своё хобби потратил около $ 6 тыс.

Примечательно, что американец, по собственному признанию, не особо интересуется спорта.