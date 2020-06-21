Илья Ковальчук показал, как играет с сыном в футбол. Видео

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук опубликовал новое видео в своём «инстаграме». На видео Ковальчук с сыном играет футбольным мячом. Они по очереди набивают мяч, но у сына Ильи это получается намного лучше.
«Субботние развлечения», — подписал запись Ковальчук.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В настоящее время сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Недавно «Питтсбург» возобновил тренировки. Регулярный чемпионат в НХЛ решили не доигрывать. Вместо этого сезон возобновится сразу со стадии плей-офф. Из-за досрочного завершения регулярки к плей-офф допустят 24 клуба вместо 16, как обычно бывает. В розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс», а также «Анахайм Дакс».
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