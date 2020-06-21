Источник: в НХЛ сократили список городов, в которых могут пройти матчи плей-офф

НХЛ сократила список городов, в которых могут пройти матчи плей-офф, с 10 до шести, утверждает известный журналист и инсайдер Пьер Лебрюн. По данным журналиста, в список по-прежнему входят канадские города.

«Как я понимаю, НХЛ сократила список городов до шести. В него по-прежнему входят три канадских города. На мой взгляд, шансы Ванкувера и Эдмонтона выше, чем у Торонто.

Естественно, в списке остаётся Лас-Вегасе. Предполагается, что НХЛ и профсоюз игроков выберут два города к концу следующей недели», — написал Лебрюн в «твиттере».

В настоящее время сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Недавно «Питтсбург» возобновил тренировки. Регулярный чемпионат в НХЛ решили не доигрывать. Вместо этого сезон возобновится сразу со стадии плей-офф. Из-за досрочного завершения регулярки к плей-офф допустят 24 клуба вместо 16, как обычно бывает. В розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс», а также «Анахайм Дакс».