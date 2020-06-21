Вайсфельд: вероятность пробиться в основной состав «Чикаго» у Алтыбармакяна небольшая

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд поделился мнением об обмене между СКА и «Сочи». В результате обмена СКА вернул себе права на форварда Андрея Алтыбармакяна, который подписал контракт новичка с «Чикаго Блэкхоукс». А «Сочи» получил права на шестерых игроков.

«Мне кажется, тут дело вообще не в Алтыбармакяне, а в шести игроках из системы СКА, которых ХК «Сочи» получил в результате обмена. Это все молодые ребята, которые хорошо показали себя в ВХЛ. И в ХК «Сочи» у них гораздо больше шансов заиграть на уровне КХЛ, нежели в СКА.

А Андрей пусть пробует себя в «Чикаго». Вероятность пробиться в основной состав у него небольшая, но есть. Надо понимать, что клубы НХЛ, подписывая игрока на таких условиях, вообще ничем не рискуют. Взяли форварда на минимальную зарплату и теперь будут за ним наблюдать. Может, он приложит сверхусилие и пробьётся. А может, сдастся… Но, насколько знаю Алтыбармакяна, он-то как раз поборется. Парень с характером», — цитирует Вайсфельда «Матч ТВ».