Ринат Дасаев: не против, чтобы в КХЛ было как можно больше легионеров

Бывший голкипер «Спартака» Ринат Дасаев поделился мнением о КХЛ. Дасаев признался, что выступает за справедливую конкуренцию российских игроков с легионерами.

«Чего не хватает нашим звёздам? Стабильности. Бывает, что один сезон тот или иной хоккеист проводит на высоком уровне, начинает пиариться раньше времени и следующие два-три сезона проваливает.

В качестве примера стабильности привёл бы того же Третьяка. На протяжении многих лет он играл успешно как в ЦСКА, так и в сборной. Был уверен в себе и спокоен. У нас сейчас много хороших голкиперов, но выделить личность, равную Третьяку, не могу.

Не против, чтобы в КХЛ было как можно больше легионеров, в том числе вратарей. Зачастую они адаптируются у нас без проблем. И ещё нужно, чтобы тренеры вратарей индивидуально работали с подопечными по максимуму», — цитирует Дасаева пресс-служба КХЛ.