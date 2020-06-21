Вице-президент «Амура»: братьев Ушениных в Хабаровске любят и ждут

Вице-президент «Амура» Александр Филиппенко оценил селекцию клуба в межсезонье, а также рассказал о будущем братьев Ушениных.

«Не могу сказать, что селекция уже завершена, это ежедневная работа. Но главное, что костяк команды сохранен.

У ряда свободных агентов были предложения из других клубов, и в интервью они этого не скрывали, но в итоге выбор был сделан в пользу «Амура». Для клуба, для всех хабаровчан это показательный и позитивный момент.

Скажу только самые добрые слова. На Дальнем Востоке Владислав и Вячеслав Ушенины завоевали популярность у болельщиков, прошли большой путь от игроков ВХЛ до лидеров клуба КХЛ. В Хабаровске братьев любят и ждут», — цитирует Александра Филиппенко Russia-Hockey.