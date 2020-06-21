Нико Хишир: не смог бы отказаться от капитанства в «Нью-Джекрси», но я ещё многого не знаю

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Хишир рассказал о готовности к роли лидера в команде. При этом швейцарец признался, что ему рано становиться капитаном «дьяволов».
«Капитанство — это очень большая вещь. Конечно, я бы не смог отказаться, но, в конце концов, я всё ещё молодой игрок, мне предстоит проделать длинный путь, я ещё многого не знаю и многому надо научиться. Даже то, что был помощником капитана в этом году, придало мне уверенности. Старался помогать команде вне льда, а на льду вести за собой примером. Пытался делать правильно разные маленькие штучки.
Давление всегда присутствует, хотя его будет немного больше. Но попытаюсь использовать это в качестве дополнительной мотивации. Но вообще, просто стараюсь быть отличным партнёром, помогать ребятам, делать их лучше, добиваться успеха с командой. И буду стараться делать всё возможное ради этого. Каждый год это остаётся главным приоритетом», — цитирует Хишира пресс-служба НХЛ.
- 21 июня 2020
-
16:49
-
16:32
-
15:46
-
15:12
-
14:54
-
14:33
-
14:04
-
13:41
-
13:01
-
12:36
-
12:23
-
11:24
-
11:07
-
10:49
-
10:39
-
10:24
-
09:49
-
09:28
-
00:45
- 20 июня 2020
-
23:44
-
23:00
-
22:50
-
22:21
-
21:37
-
20:50
-
20:35
-
20:21
-
19:52
-
19:21
-
18:42
-
18:08
-
17:25
-
17:20
-
16:05
-
15:18