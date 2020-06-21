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Нико Хишир: не смог бы отказаться от капитанства в «Нью-Джекрси», но я ещё многого не знаю

Нико Хишир: не смог бы отказаться от капитанства в «Нью-Джекрси», но я ещё многого не знаю
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Хишир рассказал о готовности к роли лидера в команде. При этом швейцарец признался, что ему рано становиться капитаном «дьяволов».

«Капитанство — это очень большая вещь. Конечно, я бы не смог отказаться, но, в конце концов, я всё ещё молодой игрок, мне предстоит проделать длинный путь, я ещё многого не знаю и многому надо научиться. Даже то, что был помощником капитана в этом году, придало мне уверенности. Старался помогать команде вне льда, а на льду вести за собой примером. Пытался делать правильно разные маленькие штучки.

Давление всегда присутствует, хотя его будет немного больше. Но попытаюсь использовать это в качестве дополнительной мотивации. Но вообще, просто стараюсь быть отличным партнёром, помогать ребятам, делать их лучше, добиваться успеха с командой. И буду стараться делать всё возможное ради этого. Каждый год это остаётся главным приоритетом», — цитирует Хишира пресс-служба НХЛ.

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