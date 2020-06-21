Костицын: с удовольствием остался бы в минском «Динамо», но не с Вудкрофтом

Форвард Андрей Костицын, перешедший из минского «Динамо» в «Нефтехимик», рассказал, что не хотел остаться в белорусском клубе из-за главного тренера, Крэйга Вудкрофта.

«С удовольствием провёл бы в «Динамо» еще один сезон или даже больше. Но не с этим главным тренером. Второго такого года мне не нужно. Однако не исключаю, что при другом тренере ещё сыграю. Кого из тренеров вспоминаю добрым словом? Если говорить об НХЛ, очень комфортно работалось с Ги Карбонно. В КХЛ после возвращения из-за океана – в «Тракторе» с Белоусовым, царствие ему небесное. Коллектив был классный, требования понятные, все сплочённые. Потому и в плей-офф выходили, и до финала доходили.

У Буцаева в «Сочи» тоже чувствовал себя вполне комфортно. Игралось спокойно, уверенно: следуй понятной установке – и всё будет нормально. Так что и поэтому рад переходу в «Нефтехимик», которым он сейчас руководит. Переход мог состояться и раньше, разговор заводился. Но тогда не срослось», — цитирует Костицына «Прессбол».