Анисин обратился к болельщикам «Хумо» после перехода в шведский ИК «Гутс»

Обладатель Кубка Гагарина форвард Михаил Анисин, перешедший из «Хумо» в шведский ИК «Гутс», обратился к болельщикам узбекского клуба.
«Сезон в «Хумо» прошёл прекрасно, никто не думал, что с первой попытки нам удастся не только попасть в плей-офф, но и побороться за кубок. Несмотря на то что мы проигрывали — 1:3 «Звезде», бог его знает, как бы всё закончилось, ведь «Торосу» мы тоже горели 0:2, а в итоге прошли дальше.
Очень жаль, что мировые обстоятельства вмешались в следующий сезон, и его не будет. С удовольствием провёл бы его вместе с вами, дорогие мои. Огромное спасибо руководству клуба, тренерскому штабу, персоналу и всем ребятам, с кем выходил на поле. Не менее большое спасибо болельщикам, сотрудникам клуба и отдельно пресс-службе. Надеюсь, ещё встретимся и зажжём вместе. Я играл для вас! С любовью, ваш Михаил Анисин», — приводит слова хоккеиста пресс-служба клуба.
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