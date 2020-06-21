«Колорадо» призвал болельщиков принять участие в виртуальном гей-параде
Клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» в своём «твиттере» призвал болельщиков принять участие в виртуальном гей-параде.
Фото можно посмотреть в «Твиттере».
Американский клуб изменил логотип в знак солидарности с ЛГБТ-сообществом. Новая эмблема клуба изображена в цветах радужного флага.
Напомним, из-за пандемии коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».
«Колорадо» вслед за «Вашингтоном» изменил логотип, поддержав ЛГБТ-сообщество
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