«Колорадо» призвал болельщиков принять участие в виртуальном гей-параде

Клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» в своём «твиттере» призвал болельщиков принять участие в виртуальном гей-параде.

Фото можно посмотреть в «Твиттере».

Американский клуб изменил логотип в знак солидарности с ЛГБТ-сообществом. Новая эмблема клуба изображена в цветах радужного флага.

Напомним, из-за пандемии коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».