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Алишаускас: время в Казахстане получилось весёлым, там другая культура

Алишаускас: время в Казахстане получилось весёлым, там другая культура
Хоккей / КХЛ 0

Защитник рижского «Динамо» и сборной Литвы Нериюс Алишаускас, ранее защищавший цвета «Сарыарки», вспомнил о периоде выступления в чемпионате Казахстана.

«Время там получилось весёлым, наверное, из-за другой культуры. Правда, у нас играли в основном русские, казахов было мало. Ещё у нас был очень строгий президент, поэтому на базу всегда нужно было вернуться в нужное время. Если кто-то немного опоздал, президенту обо всём становилось известно. С подобными вещами не сталкивался раньше, но в то же время чувствовалось, как он поддерживал нас, жил командой и практически всегда был рядом с нами. Только вот тренерам работать с таким хозяином очень трудно.

У казахов очень странная традиция: когда что-то случается, скажем построен дом, нужно резать козу и это должно принести успех. Опять же, в случае неудачи там тоже режут козу и верят, что такое жертвоприношение несёт хорошую ауру и успех в будущем», — приводит слова Алишаускаса Sputnik.

В рижском «Динамо» в настоящее время нет главного тренера. Сообщалось, что главным кандидатом на этот пост является Петерис Скудра. В слухах также фигурировала персона Вячеслава Козлова.

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