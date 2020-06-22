Жердев: моментально понял, кто настоящие друзья, а кто – нет. Некоторых будто ветром сдуло

Двукратный чемпион мира в составе сборной России по хоккею Николай Жердев ответил на вопрос о людях, которые отвернулись от него в трудное время в жизни.

«Для меня сразу многое стало очевидно. Я моментально понял, кто настоящие друзья, а кто – нет. Были люди, которые повернулись лицом, старались помочь, искали варианты. В итоге нашли их. Это было сложно, мы пробовали разные варианты. Однако были и те, кто находился рядом только в тот момент, когда у меня всё было хорошо. Деньги, знаменитость, гулянки. Но в трудный момент всех этих людей будто ветром сдуло.

Есть ли те, кто остался рядом? Да. Есть такие, их можно буквально по пальцам пересчитать. Это мои давние друзья. Есть новые знакомства и новые люди, понявшие мою сложную ситуацию в жизни. Они хотят помочь, верят в меня. Я знаю, что эти люди будут со мной, чтобы не случилось. Я им очень благодарен», — сказал Жердев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.



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