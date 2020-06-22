Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Жердев: хочу и готов играть. Я сейчас не в том положении, чтобы выбирать контракты

Жердев: хочу и готов играть. Я сейчас не в том положении, чтобы выбирать контракты
Хоккей / ВХЛ 0

Двукратный чемпион мира в составе сборной России по хоккею Николай Жердев рассказал о надежде продолжить карьеру.

«Конечно, хочу вернуться. Поговорили с моим агентом Юрием Николаевым. Хочу играть, буду ждать, что предложит Юрий Леонидович, какие варианты найдёт. Готов поиграть в Высшей лиге, а дальше, если в меня поверят, стараться показывать результат уже в КХЛ. Занимаюсь в зале у Игоря Ларионова. Мне помогают Филипп Арзамазов и его коллега Егор Омельяненко.

Я сейчас не в том положении, чтобы выбирать себе контракты. Нет такого, что рассчитываю на какую-то определённую зарплату. Моё дело сейчас – работать и доказывать», — сказал Жердев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Прочитать полную версию интервью можно на «Чемпионате».

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020