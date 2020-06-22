Жердев: хочу и готов играть. Я сейчас не в том положении, чтобы выбирать контракты

Двукратный чемпион мира в составе сборной России по хоккею Николай Жердев рассказал о надежде продолжить карьеру.

«Конечно, хочу вернуться. Поговорили с моим агентом Юрием Николаевым. Хочу играть, буду ждать, что предложит Юрий Леонидович, какие варианты найдёт. Готов поиграть в Высшей лиге, а дальше, если в меня поверят, стараться показывать результат уже в КХЛ. Занимаюсь в зале у Игоря Ларионова. Мне помогают Филипп Арзамазов и его коллега Егор Омельяненко.

Я сейчас не в том положении, чтобы выбирать себе контракты. Нет такого, что рассчитываю на какую-то определённую зарплату. Моё дело сейчас – работать и доказывать», — сказал Жердев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.



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