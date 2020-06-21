Нападающий Сарканис перешёл из рижского «Динамо» в шведский «Каликс»

Нападающий Дейвидс Сарканис покинул рижское «Динамо» и подписал контракт со шведским клубом «Каликс», информирует официальный сайт клуба.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Сарканис принял участие в двух матчах и не отметился результативными действиями. 25-летний форвард проводил на площадке 11 минут 57 секунд за матч. В КХЛ Сарканис отыграл за клуб из Латвии восемь матчей и набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-2».

«Каликс» — клуб, выступающий в Дивизионе I, третьей по силе лиге страны. В сезоне-2019/2020 команда заняла седьмое место в своей конференции, где в соревнованиях участвует 10 команд.

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