Алиса Знарок поздравила папу с Днём отца

Алиса Знарок, девушка российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, поздравила с Днём отца папу, главного тренера московского «Спартака» Олега Знарка.

Фото можно посмотреть на странице Алисы Знарок в «Инстаграме».

Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом, клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.

По итогам прошедшего регулярного чемпионата КХЛ столичный «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина подопечные Олега Знарка со счётом 2-4 проиграли московскому «Динамо».

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