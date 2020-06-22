Филипенко: даже из «Металлурга» молодые игроки уезжают в самые большие клубы КХЛ

Генеральный директор ХК «Югра» Василий Филипенко поделился мнением о работе с молодыми хоккеистами.



«В последние годы воспитывать молодых — не самая благодарная работа? Мы внимательно следим за нашими воспитанниками и считаем, что под руководством Валерия Брагина Марченко, Морозов и Галенюк имеют все шансы стать лидерами СКА. Во всяком случае такой потенциал у них есть, что они доказывали в юношеских и юниорских сборных России, в которых в последние годы всегда есть представители Ханты-Мансийска. Будем продолжать этот курс, надеемся на поддержку руководителей нашего хоккея, института сборных страны.



Что касается тенденций, то, безусловно, всегда тяжело терять свою молодёжь. Но мы видим, что даже такие команды КХЛ, как, например, „Магнитка“, в последние месяцы расстаются с молодыми, которые едут в самые большие клубы лиги. В свое время у нас появилась возможность получить за наших лидеров достойную компенсацию, в этом был определенный плюс для югорского хоккея, для его развития», — цитирует Филипенко Russia-Hockey.ru.