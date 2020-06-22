Hockey News: в Зал славы НХЛ должны войти Михайлов, Фирсов, Мальцев и Васильев
Известное североамериканское издание The Hockey News опубликовало список европейских хоккеистов, которые, по мнению журналистов издания, должны войти в Залы славы Национальной хоккейной лиги.
В список вошли четыре советских игрока: защитник Валерий Васильев и нападающие Анатолий Фирсов, Александр Мальцев и Борис Михайлов.
Новые члены зала славы могут быть выбраны по трём категориям: игроки, значимые персоны и судьи. Категория значимых персон включает тренеров, комментаторов, менеджеров и владельцев команд.
Из советских и российских хоккеистов в Залы славы НХЛ вошли Владислав Третьяк, Валерий Харламов, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Павел Буре, Сергей Фёдоров, Сергей Макаров, Александр Якушев и Сергей Зубов.
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