«Мне стыдно за некоторых белорусских спортсменов». Открытое письмо Дмитрия Баскова

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков опубликовал открытое письмо.



​«Я хочу обратиться к каждому профессиональному спортсмену. Я рос и живу среди людей, которые каждый день приносят себя в жертву спорту высоких достижений: шаг за шагом становятся сильнее, бьют личные рекорды и несмотря на трудности не отступают от своего пути. В Беларуси, где понятие „спонсорства“ пока ещё не имеет широкого развития, все затраты на подготовку спорстменов с малых лет берет на себя государство. При этом абсолютно не важно, воспитает оно Олимпийского чемпиона или нет. Государство просто верит в каждого паренька и девчонку, которые делают свои первые шаги в спорте. Независимо от времени и места.



В непростой период, когда государство подвергается критике отовсюду и по любому поводу, мне особенно обидно читать комментарии спортсменов, для которых государство сделало действительно многое. Возможно, справедливы тезисы о том, что государство должно больше поддержать врачей или учителей, но условия для спортсменов в нашей стране всегда были достойными. Вряд ли в сегодняшней Беларуси с этим кто-то поспорит. И во времена, когда учителя и врачи, не являясь представителями самых высокооплачиваемых профессий, трудятся на местах, не отвлекаясь на болтовню в соцсетях, некоторые представители спортивной элиты позволяют себе критические высказывания в адрес государства, которое их воспитало и позволило оставаться в спорте, ни в чем не нуждаясь.



​Конечно, стоит отметить, что эти подлые реплики звучат в основном от тех, чьи победы давно позади и кто вряд ли сегодня составит конкуренцию новым поколениям, а поэтому не вправе рассчитывать на поддержку того, о ком критично высказывается, но ведь это не отменяет элементарной благодарности за долгие годы в профессии. Если бы не государственная поддержка — почти никто из белорусских спортсменов не построил бы профессиональной карьеры. Для меня это аксиома. Такая же, как если бы ни родительская поддержка — никто из нас не вырос бы тем, кем является.



В моём понимании, настоящий спортсмен никогда не жалуется. Не потому, что ему не на что жаловаться, а потому, что он воспитывается сильным, готовым к трудностям и переменам, а главное — достойным гражданином и благодарным человеком. Вчера я гордился каждым белорусским спортсменом, а сегодня за некоторых из них мне стыдно. Многие из тех, кто сегодня набрался наглости поливать грязью государство, были поддержаны им же в не самые успешные для себя периоды карьеры. Государство в них верило и подставляло плечо. А сегодня, когда самое время ответить взаимностью, кто-то позволяет себе низкие, подлые комментарии. Это ни что иное, как подлость».



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