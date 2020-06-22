Тротц: игра голкипера может перевернуть целую серию плей-офф

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился мнением о роли голкипера в матчах Кубка Стэнли. Напомним, в составе «островитян» выступает российский страж ворот Семён Варламов.



«Игра голкипера — это то, что может перевернуть целую кубковую серию. Если ваш голкипер играет выше среднего уровня, это дает серьёзное преимущество», — цитирует тренера ESPN.



Напомним, из-за пандемии коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».



