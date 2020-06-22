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Гарипов — о травме: я верующий и не могу списывать свои проблемы на других людей

Гарипов — о травме: я верующий и не могу списывать свои проблемы на других людей
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер омского «Авангарда» Эмиль Гарипов рассказал о травме, полученной после завоевания Кубка Гагарина в составе «Ак Барса».

«Мойсанен ушёл из „Ак Барса“ и потом я получил травму? Я верующий, поэтому не могу списывать свои проблемы на других людей. Если меня коснулась такая проблема, как травма спины в постчемпионский сезон, значит, свыше мне было определено пройти такое испытание. Сейчас нет смысла об этом думать. Рад, что всё уже хорошо. Не хочу смотреть назад. Только вперёд, буду стараться с новым клубом выкладываться по полной программе и радовать болельщиков.

Я ещё в прошлом году восстановился, поэтому проблем не было. Сейчас, слава Богу, продолжаю готовиться к новому сезону. Задачи у «Авангарда» серьёзные», — приводят слова Гарипова «Известия».

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