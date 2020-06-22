Юрзинов-ст.: «Сочи» заявил смелую идею — развивать российских молодых игроков

Заслуженный тренер России, известный хоккейный эксперт Владимир Юрзинов-старший рассказал о своём отношении к большому обмену между петербургским СКА и хоккейным клубом «Сочи». В результате обмена в клуб из Санкт-Петербурга вернулись права на нападающего Андрея Алтыбармакяна, а к сочинцам перешли защитник Даниил Мироманов, форвард Даниил Огирчук, а также спортивные права на нападающих Игоря Руденкова, Павла Кукштеля, Кирилла Петькова и защитника Георгия Солянникова.



«Обменами сейчас никого не удивишь – информации и переходов очень много. Другое дело, что «Сочи» заявил довольно смелую идею – стараться развивать российских молодых игроков. Если клуб воплотит в жизнь свои идеи, то это будет вызов для многих команд в КХЛ. Но это непростая задача. Потому и этот обмен понятен. И понятны изменения в тренерском штабе, что все специалисты умеют и могут развивать игроков. Это серьёзная и сложная задача», — сказал Юрзинов-старший «Чемпионату».

«Сочи» обменял в СКА права на Алтыбармакяна, взамен получив шесть хоккеистов