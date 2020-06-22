Toronto Sun: нужно переименовать «Конн Смайт Трофи», он назван в честь расиста

Североамериканский обозреватель Стив Симмонс предложил переименовать «Конн Смайт Трофи» — награду хоккеисту, лучше всех проявившему себя в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Трофей, учреждённый в 1964 году, назван в честь легендарного управленца «Торонто Мэйпл Лифс» Конна Смайта.
«После просмотра игры темнокожего хоккеиста Херба Карнеги Конн Смайт сказал, что заплатил бы $ 10 тысяч тому, кто сменит цвет кожи Карнеги. Безусловно, Конн был шутником. И расистом. Карнеги был достаточно хорош, чтобы играть в НХЛ много лет, но „Торонто“ не стал его подписывать. Карнеги не играл на высшем уровне, потому что был чёрным. Трофей, который вручается лучшему игроку розыгрыша Кубка Стэнли, назван в честь расиста. Такого быть не должно. Самое время сменить название», — написал Симмонс.
- 22 июня 2020
-
14:20
-
14:04
-
13:47
-
13:19
-
12:57
-
12:47
-
12:40
-
12:05
-
11:30
-
10:48
-
10:09
-
10:00
-
09:52
-
09:30
-
09:13
-
09:00
-
06:21
-
00:57
-
00:29
-
00:02
- 21 июня 2020
-
23:02
-
22:51
-
21:56
-
20:57
-
20:01
-
19:54
-
18:56
-
18:16
-
17:54
-
17:29
-
16:49
-
16:32
-
15:46
-
15:12
-
14:54