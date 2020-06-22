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Toronto Sun: нужно переименовать «Конн Смайт Трофи», он назван в честь расиста

Toronto Sun: нужно переименовать «Конн Смайт Трофи», он назван в честь расиста
Хоккей / НХЛ 0

Североамериканский обозреватель Стив Симмонс предложил переименовать «Конн Смайт Трофи» — награду хоккеисту, лучше всех проявившему себя в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Трофей, учреждённый в 1964 году, назван в честь легендарного управленца «Торонто Мэйпл Лифс» Конна Смайта.

«После просмотра игры темнокожего хоккеиста Херба Карнеги Конн Смайт сказал, что заплатил бы $ 10 тысяч тому, кто сменит цвет кожи Карнеги. Безусловно, Конн был шутником. И расистом. Карнеги был достаточно хорош, чтобы играть в НХЛ много лет, но „Торонто“ не стал его подписывать. Карнеги не играл на высшем уровне, потому что был чёрным. Трофей, который вручается лучшему игроку розыгрыша Кубка Стэнли, назван в честь расиста. Такого быть не должно. Самое время сменить название», — написал Симмонс.

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