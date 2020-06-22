Ванкувер и Эдмонтон могут принять у себя матчи плей-офф НХЛ, Вегас — под вопросом

Обозреватель Edmonton Sun Курт Ливинс оценил шансы канадских городов на право принять у себя матчи плей-офф Национальной хоккейной лиги. Напомним, что НХЛ должна выбрать два города, где пройдут все матчи розыгрыша Кубка Стэнли—2020.
«У меня было несколько хороших источников в Ванкувере, которые говорят о том, что их город является фаворитом в борьбе за то, чтобы принять матчи плей-офф НХЛ. Ситуация с коронавирусом в Британской Колумбии, где расположен Ванкувер, — лучшая, хотя Эдмонтон тоже имеет много плюсов. Важный элемент — качественные гостиницы рядом со стадионом «Роджерс-Арена», отелей там больше, чем в Эдмонтоне.
Среди четырёх городов-финалистов — Лас-Вегаса, Ванкувера, Эдмонтона и Торонто — ситуация следующая. По состоянию на субботу в Неваде зарегистрировано 445 новых случаев заражения, там тревожный рост за последние две недели — 4/5 заболевших живут именно в Вегасе, так что есть опасность. В провинции Альберта 48 новых случаев, но в Эдмонтоне только 15 и смертей не зарегистрировано. Это впечатляет, если учесть, что тестов было сделано больше, чем в остальных городах-финалистах. В Онтарио 206 новых случаев, 31 смерть и почти все они из региона Торонто, который пока сохраняет шансы. А вот в Британской Колумбии только 7 новых заболевших, из которых только двое находятся в Ванкувере. За прошедший день было ноль.
Благодаря этой статистике как минимум 5 агентов хоккеистов НХЛ, которые представляют интересы самых крупных звёзд, активно выступают за Ванкувер и Эдмонтон в роли городов-хабов. Ждём ответа в нынешнюю пятницу», — отметил Ливинс.
Согласно неофициальной информации, поступавшей ранее, первым городом, который примет у себя матчи НХЛ, должен был стать Лас-Вегас.
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