Минское «Динамо» примет участие в Кубке Салея
Минское «Динамо» примет участие в «Финале четырёх» Кубка Салея, который намечен на 29-30 августа, информирует официальный сайт клуба из Беларуси.
В решающем раунде примут участие также минская «Юность» и два победителя отборочных групп.
Место проведения финала пока не определено, но известно, что хозяином станет один из победителей отборочных групп.
«Мы бы не хотели проводить финал в Минске, хотя на крайний случай и такой вариант запланирован. После завершения группового этапа у нас будет примерно 10 дней на то, чтобы определиться с местом проведения решающей стадии. Те же Солигорск, Гомель, Гродно, Молодечно по своей инфраструктуре готовы принять турнир», – рассказал спортивный директор ФХБ Владимир Бережков.
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