Минское «Динамо» примет участие в Кубке Салея

Минское «Динамо» примет участие в «Финале четырёх» Кубка Салея, который намечен на 29-30 августа, информирует официальный сайт клуба из Беларуси.



В решающем раунде примут участие также минская «Юность» и два победителя отборочных групп.

Место проведения финала пока не определено, но известно, что хозяином станет один из победителей отборочных групп.



«Мы бы не хотели проводить финал в Минске, хотя на крайний случай и такой вариант запланирован. После завершения группового этапа у нас будет примерно 10 дней на то, чтобы определиться с местом проведения решающей стадии. Те же Солигорск, Гомель, Гродно, Молодечно по своей инфраструктуре готовы принять турнир», – рассказал спортивный директор ФХБ Владимир Бережков.