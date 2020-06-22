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Савин: Тертышному можно доверять каждого хоккеиста в частности и всю команду в целом

Савин: Тертышному можно доверять каждого хоккеиста в частности и всю команду в целом
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал подписание нового контракта с главным тренером «Челмета» Алексеем Тертышным.

«Мы уделяем огромное внимание позиции главного тренера нашей команды ВХЛ. Требования – не только успешное выступление непосредственно «Челмета», но и индивидуальное развитие игроков, доведение их до уровня Континентальной хоккейной лиги. Очень важный аспект для реализации наших общих планов – это синхронизация требований к хоккеистам по единой игровой модели во всех командах системы. Она может быть достигнута только при хорошем контакте с главным тренером первой команды Анваром Гатиятулиным. У Алексея Тертышного этот контакт есть, они работали вместе. Проанализировав все аспекты, в том числе и потенциал, мы решили, что именно Алексей Викторович является наилучшим кандидатом на роль главного тренера «Челмета». Можно смело доверять ему каждого хоккеиста в частности и всю команду в целом, он со своей задачей справится. Теперь ему предстоит сформировать свой тренерский штаб», — цитирует Савина официальный сайт «Трактора».

Алексей Тертышный подписал контракт с «Челметом» на один год
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