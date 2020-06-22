Утверждена дата проведения ЧМ-2021 по хоккею, который пройдёт в Минске и Риге, информирует официальный сайт Международной федерации хоккея. Турнир стартует 21 мая 2021 года, финал — 6 июня.



Напомним, хоккеисты сборной России сыграют в группе A с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. В группу B попали команды Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. Сборную России поменяли местами с командой Канады для того, чтобы Россия проводила матчи группового этапа в Минске, а не в Риге.



Напомним, 22 марта 2020 года было объявлено, что ЧМ-2020, который должен был пройти в швейцарских городах Цюрих и Лозанна, отменён из-за пандемии коронавируса. Швейцарская федерация хоккея решила не добиваться переноса.

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