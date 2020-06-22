Источник: минское «Динамо» получит достаточный бюджет и продолжит играть в КХЛ

Минское «Динамо» получит достаточный для соблюдения требований Континентальной хоккейной лиги бюджет и продолжит участие в турнире, информирует Tut.by.



Основным спонсором вновь будет «Беларуськалий». Если бы «Беларуськалий» отказался от продолжения сотрудничества, то минскому клубу пришлось бы покинуть лигу. Доходы от коммерческой деятельности покрывают лишь четверть расходов, и это далеко от минимальных требований КХЛ по бюджету.



У команды всё ещё остаются долги по зарплате. По словам Андрея Костицына, клуб пока не рассчитался не только с ним, но и со многими другими хоккеистами.



Напомним, в мае генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков рассказал о финансовых проблемах клуба, из-за которых команда не могла начать комплектование состава на следующий сезон.