Гендиректор «Бурана»: хоккей — вид спорта для зрителей. Без них он теряет смысл

Генеральный директор «Бурана» Михаил Бирюков высказался касательно проведения матчей при пустых трибунах.

«Считаю, что нам нужно взвесить все за и против и убрать все полумеры. Что это значит? Нужно, проанализировав ситуацию, решить, что мы начинаем предсезонку и сезон. Но при этом надо быть готовыми к разным вариантам развития событий. Необходимо учесть опыт нашей футбольной Премьер-лиги, европейских чемпионатов и НХЛ. Закон должен быть одинаков для всех, чтобы не было такого, что одни сыграли матч молодёжным составом, а другим перенесли игру. Все должны быть в одинаковых условиях. У меня как у руководителя клуба много вопросов, но я надеюсь, что федерация, лига и медицинская часть нашего чемпионата смогут правильно разобраться в ситуации. Думаю, что имело бы смысл сейчас взять паузу на определённое время и посмотреть, что сейчас будет происходить в НХЛ, РПЛ и европейских лигах, а также подождать дальнейшего развития ситуации с пандемией.

Мне бы хотелось отметить, что далеко не все мы очень дисциплинированны. Я имею в виду россиян в целом. Буквально вчера читал интервью Юргена Клоппа, который возмущался из-за того, что, когда он в Англии приезжает на заправку в маске, очках и перчатках, он похож на инопланетянина. Там никто не соблюдает этих правил, в отличие от Германии. Немцы очень цивилизованно и дисциплинированно подходят к этому вопросу, поэтому ситуация там немного лучше. Сейчас я еду по центру Воронежа и вижу большие скопления людей. И далеко не все из них в масках и перчатках. И это касается всех российских городов. Поэтому я считаю, что нам нужно начать с себя и более дисциплинированно и ответственно подходить к тем мерам, которые нам предлагают наши власти.

Имеет ли смысл хоккей без болельщиков? Лично для меня — однозначно нет. Хоккей — это вид спорта для зрителей. Без них он теряет смысл», — приводит слова Бирюкова Allhockey.Ru.