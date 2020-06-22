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Кожевников: играть без зрителей не очень удобно, болельщики — большой фактор для спорта

Кожевников: играть без зрителей не очень удобно, болельщики — большой фактор для спорта
Хоккей / КХЛ 0

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался касательно проведения матчей при пустых трибунах.

«Нужно ли начинать сезон без зрителей, если обстановка ухудшится? Я думаю, что пока ещё рано говорить на эту тему. Может быть, через пару месяцев у нас будет ещё какая-то болезнь? Посмотрим, поживём. Ещё два месяца до начала чемпионата, пока рано об этом говорить. Сейчас у нас вроде всё на спад идёт. Наверное, должна быть создана вакцина. Вот это будет хорошая мера безопасности. Вакцины нет – и меры нет.

Конечно, играть без зрителей не очень удобно. Всё-таки болельщики – это большой фактор для спорта. Они придают совершенно другое и настроение, и чувства. Может быть, будет соответствующее постановление на уровне правительства? Пока что об этом говорить рановато», – приводит слова Кожевникова Allhockey.Ru.

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