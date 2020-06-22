Глухов: сезон получился хорошим, у «Ак Барса» были очень хорошие шансы

Нападающий «Ак Барса» Михаил Глухов подвёл итоги выступления команды в минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Другие варианты я даже не рассматривал, и как только «Ак Барс» сделал предложение, я сразу согласился. Как проходит восстановление после травмы? Всё нормально. Хотя из-за карантина были проблемы с выездом в Москву, а если бы не закрытые границы, то операцию, скорее всего, делали бы за рубежом. Но всё прошло хорошо. Сейчас долечиваюсь, реабилитация идёт полным ходом. Скоро уже буду работать в полную силу.

Очень обидно было, что чемпионат закончился так. У «Ак Барса» были очень хорошие шансы. У нас сильная команда, и мы набрали приличный ход. Следующая серия с «Салаватом Юлаевым» должна была быть боевой. «Зеленое дерби» всегда вызывает интерес, тем более в плей-офф. Поэтому обидно. Но, конечно, здоровье превыше всего. Все переживали за свои семьи, а иностранцы — о том, смогут ли они вообще домой улететь. Во время сезона они не видели родных и детей, а если бы границы закрыли, это было бы не очень хорошо. Непростое решение было принято руководством лиги, но досрочно завершился ведь не только чемпионат КХЛ, но и многие турниры по всему миру.

Мы чувствовали, что у нас очень хорошие команда и коллектив, что мы успешно прошли регулярный чемпионат и набрали серьёзный ход. Все шансы были. Хотя что сейчас об этом говорить… Каждый сезон есть шансы. Выигрывает только одна команда, и надеемся, что следующей будет «Ак Барс».

Для «Ак Барса» сезон получился хорошим, заняли первое место в конференции и немного не хватило до первого в общей таблице. Хотя основные матчи – это всё-таки игры в плей-офф. Для меня лично сезон получился нормальным. Хочется больше забивать и отдавать передач, но самое главное, конечно, это результат команды. В следующем году, надеюсь, в моём активе будет больше результативных действий», — приводит слова Глухова Russian Hockey Style.