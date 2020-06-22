Маккензи: Аскаров — 11-й в рейтинге фаворитов драфта, Амиров — 19-й
Известный североамериканский обозреватель Боб Маккензи представил рейтинг фаворитов грядущего драфта Национальной хоккейной лиги. Возглавил список фаворитов канадский нападающий Алексис Лафренье. Голкипер системы питерского СКА Ярослав Аскаров — на 11-м месте.
1. н. Алексис Лафренье («Римуски», QMJHL).
2. н. Тим Штюцле («Мангейм», Германия).
3. н. Куинтон Байфилд («Садбери», OHL).
4. з. Джейми Дрисдейл («Эри Оттерс», OHL).
5. н. Коул Перфетти («Сагино», OHL).
6. н. Лукас Рэймонд («Фрёлунда», Швеция).
7. н. Марко Росси («Оттава», OHL)…
11. в. Ярослав Аскаров («СКА-Нева», Россия)…
19. н. Родион Амиров («Салават Юлаев», Россия).
Напомним, драфт-лотерея Национальной хоккейной лиги состоится 26 июня. Церемония должна пройти в формате видеоконференции.
Драфт-лотерея Национальной хоккейной лиги состоится 26 июня
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