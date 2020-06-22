37-летний нападающий Артюхин продлил контракт с «Витязем»
Нападающий Евгений Артюхин продлил контракт с «Витязем», сообщается на официальном сайте подмосковного клуба. Соглашение носит односторонний характер и рассчитано на один сезон.
Артюхин выступает за «Витязь» с прошлого сезона, в котором провёл 30 матчей в регулярном чемпионате и набрал 3 (1+2) очка. В плей-офф форвард провёл четыре встречи и отметился голевой передачей. В третьем овертайме четвёртого матча серии со СКА Артюхин заработал удаление, которое реализовал Лукас Бенгтссон, завершив таким образом серию.
Помимо «Витязя» 37-летний форвард имеет опыт выступления в КХЛ в составе питерского СКА, «Атланта», ЦСКА, «Сибири» и московского «Динамо». За карьеру в лиге он провёл 411 матчей и набрал 102 (45+57) очка.
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