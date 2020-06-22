Ткачёв: с «Ак Барсом» всё решили по-доброму, «Локомотив» стал хорошим компромиссом

Нападающий Владимир Ткачёв прокомментировал свой переход из казанского «Ак Барса» в ярославский «Локомотив».

«Мне кажется, всё прошло, как и должно было пройти. Может, были какие-то разногласия, но всё решили по-доброму, решили, что так будет лучше для всех.

Вообще, люди по-разному смотрят на одну и ту же ситуацию. Руководство не отказалось от своего мнения, я не отказался от своего мнения, из-за этого возникло недопонимание. Что касается руководства, то мы расстались в нормальных отношениях. У нас сохранился нейтралитет. Я считаю, «Локомотив» стал хорошим компромиссом. Меня устроил переход», – приводит слова Ткачёва «Татар-информ».

Напомним, Ткачёв пополнил состав «Локомотива» в январе. В результате обмена казанский клуб получил защитника Николая Аверина и нападающего Степана Санникова.