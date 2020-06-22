«Поймал свою первую мини-акулу». Андрей Василевский похвастался уловом на рыбалке

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский опубликовал в своём «инстаграме» новую фотографию. Хоккеист похвастался уловом на рыбалке.
«Поймал свою первую мини-акулу. Аккуратно и быстро отпущена обратно в воду», — подписал фото Василевский.
Посмотреть фото можно на странице Василевского в «Инстаграме».
В текущем сезоне 25-летний российский голкипер принял участие в 52 встречах за «Тампу», выиграв 35 из них и оформив 3 шат-аута. Его процент отражённых бросков составляет 91,7. В среднем он пропускал 2,56 шайбы за игру.
В нынешнем сезоне Андрею удалось обновить клубный рекорд по серии без поражений в основное время, выиграв 21 матч кряду. Он стал шестым вратарём в истории НХЛ, которому удалось не проигрывать в основное время как минимум 21 матч подряд. Его серия началась 17 декабря 2019 года в домашней встрече с «Оттавой Сенаторз» (4:3 ОТ), а прервалась 21 февраля 2020 года в игре с «Вегас Голден Найтс» (3:5).
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