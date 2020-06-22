Фазель: старт ЧМ-2021 был перенесён по просьбе национальных лиг

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал перенос на 21 мая старт ЧМ-2021 по хоккею, который пройдёт в Минске и Риге.
«Мы перенесли чемпионат мира на более поздние сроки по настойчивой просьбе национальных лиг, особенно европейских. Нас просили начать как можно позже. Хотелось дать возможность игрокам из НХЛ поучаствовать в чемпионате мира, это особенно важно для сборных Канады и США.
Сейчас всё идёт к тому, что в НХЛ регулярный сезон начнётся намного позже, чем обычно. Возможно, он закончится только в начале мая. Перенос дат чемпионата мира на более поздние сроки даёт сборным больше пространства для привлечения хоккеистов из НХЛ», — приводит слова Фазеля «Р-Спорт».
Напомним, 22 марта 2020 года было объявлено, что ЧМ-2020, который должен был пройти в швейцарских городах Цюрих и Лозанна, отменён из-за пандемии коронавируса. Швейцарская федерация хоккея решила не добиваться переноса.
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