Ишматов: даже с учётом потолка зарплат, у Войнова будут хорошие предложения в КХЛ

Заслуженный тренер России Рафаил Ишматов прокомментировал решение защитника Вячеслава Войнова покинуть омский «Авангард».
«Очевидно, что, даже с учётом потолка зарплат, Войнов в любой момент получит хорошие предложения от клубов, как только выразит готовность провести следующий сезон в КХЛ. Сейчас отсутствие у него команды связано лишь с желанием выступать в НХЛ. А так бы Вячеслав уже давно был на контракте в России. Его мастерство не растерялось, такой опыт есть не у многих защитников в КХЛ, а возраст ещё не такой, чтобы не суметь держать высокий уровень в нашей лиге», — приводят слова Ишматова «Известия».
В минувшем сезоне 30-летний Войнов забросил 11 шайб и сделал 30 результативных передач в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф Войнов набрал 1 (0+1) очко в шести матчах, заработав показатель полезности "-8".
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