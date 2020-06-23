Светлов: наш хоккей и КХЛ в целом только выиграют от переноса ЧМ-2021 на июнь

Экс главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал перенос на 21 мая старт ЧМ-2021 по хоккею, который пройдёт в Минске и Риге.

«На мой взгляд, руководство Международной федерации приняло оптимальное решение. Границы в Старом Свете только открываются, ясности в календарях европейских лиг нет, поэтому рекордно поздний старт чемпионата мира даёт всему европейскому хоккею немного воздуха. Появляется запас по времени, теперь не нужно торопиться с тренировочными лагерями, есть возможность поработать над расписанием, над логистикой.

Думаю, что наш хоккей и КХЛ в целом только выиграют. Президент Лиги уже анонсировал планы открыть регулярный чемпионат в первые дни сентября. Здесь КХЛ не позавидуешь: с одной стороны есть традиция начинать турнир на границе лета и осени, с другой — он зажат чемпионатом мира, к которому тренеры сборной начинают готовиться уже в середине апреля. Как следствие, в прошедшем сезоне у нас был очень жёсткий старт, фактически за одну только осень многие клубы, включая «Адмирал», провели более половины чемпионата — около 35 матчей. Учитывая перелеты, такая нагрузка даже выше, чем в НХЛ. Но теперь давление на календарь уменьшится. Можно сделать осенний отрезок менее экстремальным и более ритмичным, что даст клубам без длинной скамейки избежать спада во второй половине турнира», — приводит слова Светлова Russia-Hockey.ru.