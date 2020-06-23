Владимир Тарасенко приступил к тренировкам на льду в составе «Сент-Луис Блюз»

28-летний российский нападающий клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко приступил к тренировкам на льду после восстановления от травмы плеча, сообщает официальный сайт лиги.

Форвард, перенесший операцию 29 октября 2019 года, провёл тренировку в понедельник, 22 июня 2020 года, когда «блюзмены» открыли свой тренировочный центр в рамках 2-й фазы «Возвращение в игру» НХЛ после того, как сезон был приостановлен 12 марта из-за опасений, связанных с коронавирусом.

Фото доступно в «твиттере» «Сент-Луиса».

29 октября Тарасенко перенес операцию по исправлению вывиха левого плеча, и пропустил около пяти месяцев, чтобы полностью восстановиться. 8 февраля впервые после травмы он встал на коньки.

«Я был очень близок к тому, чтобы вернуться и играть, перед тем когда сезон был отложен, поэтому у меня появилось дополнительное время для восстановления. Даже не поправляться, а больше времени тренироваться и делать себя сильнее. Всё хорошо.

Вы начинаете медленно, вы начинаете с основ, с некоторых упражнений, где вы можете… не учиться кататься снова, но вспоминать это чувство, и я думаю, что это возвращение происходит довольно быстро. Я катался несколько раз во время паузы, так что это было не так сложно. Это как обычное обучение катанию на коньках, вы работаете над основами и переходите на всё более и более сложные уровни», — приводит слова Тарасенко сайт НХЛ.

Из-за травмы 28-летний Тарасенко в сезоне-2019/2020 принял участие только в 10 матчах, записав на свой счёт 10 (3+7) очков при показателе полезности «0».