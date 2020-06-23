Торопченко: из «Сент-Луиса» прислали тренировочную программу. Спросили, как идут дела

Проспект системы «Сент-Луис Блюз» Алексей Торопченко рассказал о подготовке к новому сезону.
«Какая бы самоизоляция не была, всё равно можно найти выход из любой ситуации. Улицу же никто не закрывал. Ролики, клюшка, земля – вот так и тренировался. Сейчас уже готовлюсь к новому сезону – чередую лёд с землёй.
Представители «Сент-Луиса» связывались со мной, спрашивали, как у меня дела идут. Из клуба прислали тренировочную программу. Я им сообщил, что уже веду тренировочный процесс, что у меня и лёд есть, и тренировочный зал нашёлся. Они сказали, что в течение двух-трёх недель свяжутся со мной, и все вопросы можно будет обговорить», — сказал Торопченко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Прочитать полную версию интервью можно на «Чемпионате».
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