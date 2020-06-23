Источник: судьба рижского «Динамо» в КХЛ прояснится после встречи Савицкиса с Морозовым

Петерис Скудра продолжает оставаться основным кандидатом на должность главного тренера в рижском «Динамо», сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
47-летний тренер уже приступил к формированию тренерского штаба. Первым ассистентом Скудры должен стать Александр Ниживий, который в минувшем сезоне работал в ХК «Рига». А вот Эдгарс Масальскис, входивший в тренерский штаб Гиртса Анкипанса, продолжит отвечать за вратарей «Динамо» и при Скудре. В свою очередь сам Анкипанс с позиции главного тренера перемещается в руководство рижского клуба.
При этом судьба латвийского клуба прояснится в ближайшее время, когда состоится встреча председателя совета директоров «Динамо» Юриса Савицкиса с президентом Континентальной хоккейной лиги Алексеем Морозовым.
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