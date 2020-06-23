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НХЛ разрешит командам проводить групповые тренировки с увеличенным числом участников

НХЛ разрешит командам проводить групповые тренировки с увеличенным числом участников
Хоккей / НХЛ 0

Начиная с 23 июня, НХЛ разрешит командам проводить групповые тренировки с увеличенным числом участников, сообщается в «твиттере» Криса Джонстона.

Если раньше на льду одновременно могли заниматься не более шести игроков, то теперь это число вырастет до 12. Тренировки на льду на добровольной основе были разрешены 8 июня. Открытие тренировочных лагерей намечено на 10 июля. Ранее сообщалось, что после старта групповых тренировок у игроков НХЛ было выявлено 11 случаев заражения коронавирусом.

Регулярный чемпионат завершён досрочно. За Кубок Стэнли сразятся 24 клуба, имеющие на момент приостановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в плей-офф не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

Источник: НХЛ не планирует переносить открытие тренировочных лагерей
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