Источник: платёжка «Магнитки» — 762 млн рублей. Самый дорогой игрок — Плотников

«Спорт Бизнес Online» раскрыл платёжную ведомость магнитогорского «Металлурга», приведя данные по зарплате хоккеистов. Общая платёжная ведомость клуба составляет 762 млн рублей при размере потолка в КХЛ в 900 млн рублей.



Самым высокооплачиваемым игроком клуба является нападающий Сергей Плотников. Зарплата игрока составляет 75 млн рублей в год. На втором месте в списке самых высокооплачиваемых игроков — голкипер Василий Кошечкин, его зарплата составляет 60 млн рублей в год.

Вратари: Василий Кошечкин (60 млн), Юхо Олкинуора (45 млн);



Защитники: Егор Яковлев (55 млн), Михаил Пашнин (45 млн), Егор Мартынов (30 млн), Артём Земчёнок (25 млн), Григорий Дронов (25 млн), Никита Хлыстов (20 млн), Артём Минулин 10 млн);



Нападающие: Сергей Плотников (75 млн), Николай Кулёмин (55 млн), Тейлор Бек (55 млн), Сергей Мозякин (50 млн), Юхо Ламмикко (47 млн), Андрей Нестрашил, Харри Песонен (оба — по 40 млн), Максим Карпов (30 млн), Архим Неколенко (20 млн), Богдан Потехин, Игорь Швырёв (оба — по 15 млн).

Отметим, что игроки до 21 года не входят в жёсткий потолок зарплат. Контракт с нападающим Николаем Прохоркиным на данный момент не заключён.