Торопченко: благодаря Голубовичу столько хоккеистов СДЮШОР «Динамо» вышло в свет

Проспект системы «Сент-Луис Блюз», воспитанник московского «Динамо» Алексей Торопченко рассказал об успешном выпуске СДЮШОР «Динамо» 2016 года и об отъезде в Канаду после сезона-2016/2017.
«Я думаю, что здесь велика заслуга нашего главного тренера Сергея Владимировича Голубовича, который нас всех собрал в одну команду. Мы играли на чемпионатах России, неоднократно становились чемпионами по Москве. Выиграли Спартакиаду и прошли практически все сборные под его руководством. Благодаря Голубовичу столько хоккеистов и вышли в свет. Отличный наставник.
В молодёжке «Динамо» я был не только ассистентом капитана, но и даже исполнял обязанности капитана примерно полмесяца. А что касается Северной Америки, то я думал об отъезде ещё за год до того, как уехал. В итоге отыграл один сезон в МХЛ, после которого сложилась вот такая ситуация, и мы решили уехать.
Мой агент Алексей Дементьев провёл хорошую работу, подобрал мне сильную команду. Меня выбрали в первом раунде европейского импорт-драфта под четвёртым номером, и я поехал в «Гуэлф». Как говорится, всё прошло замечательно», — сказал Торопченко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Прочитать полную версию интервью можно на «Чемпионате».
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