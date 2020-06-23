Третьяк — о сдвиге старта ЧМ-2021: для нас это хорошо, сможем дольше готовиться к турниру
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мнением о переносе сроков проведения ЧМ-2021 в Беларуси и Латвии. Международная федерация хоккея приняла решение, что мировое первенство в следующем году начнётся 21 мая, а завершится 6 июня.
«Сдвиг сроков чемпионата мира – это для нас хорошо, поскольку мы сможем дольше готовиться к турниру. Финны в том году готовились почти месяц и выиграли чемпионат мира. Ну и есть шансы, что из НХЛ могут присоединиться игроки. Поэтому у нас будет хороший разгон, хочется повторить успех ЧМ-2014 в Беларуси.
Посмотрим, какой календарь нам предложат. Мы, конечно, хотим больше возможностей для подготовки, согласуем календарь с КХЛ», – цитирует Третьяка ТАСС.
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