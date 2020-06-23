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Сыгравший больше 800 матчей в НХЛ Крис Торбёрн объявил о завершении карьеры

Сыгравший больше 800 матчей в НХЛ Крис Торбёрн объявил о завершении карьеры
Хоккей / НХЛ 0

37-летний нападающий Крис Торбёрн, выступавший в последние сезоны в системе «Сент-Луис Блюз», объявил о завершении карьеры.

«Спасибо всем, кто поддерживал меня, верил в меня и помогал на протяжении карьеры. Я буду вечно благодарен «Баффало Сэйбрз», «Питтсбург Пингвинз», «Виннипег Джетс» и «Сент-Луис Блюз» за то, что дали мне шанс. Закончить хоккейную карьеру в «Сент-Луисе» и получить возможность поднять над головой Кубок Стэнли — о лучшем нельзя было и мечтать», — приводит слова Торбёрна пресс-служба «Сент-Луиса».

В сезоне-2018/2019 Крис сыграл один матч в регулярном чемпионате НХЛ за «Сент-Луис». В нынешнем сезоне Торбёрн не провёл ни одного официального матча. В общей сложности канадский форвард провёл в НХЛ 801 матч и набрал 134 (53+81) очка.

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